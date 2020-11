Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Schwerer Unfall beim Abbiegen

Ein Frontalcrash forderte am Montagmorgen bei Herbrechtingen drei Verletzte und rund 50.000 Euro Sachschaden.

Gegen 5.40 Uhr wollte ein 51-Jähriger an der Anschlussstelle Niederstotzingen in Richtung Würzburg auf die A7 fahren. Beim Abbiegen übersah der Mann mit seinem Mercedes Kleintransporter einen 31-Jährigen, der mit einem Ford aus Richtung Bissingen kam. Die Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Beide Fahrer und ein Mitfahrer erlitten schwere Verletzungen. Der Mercedes-Fahrer und sein 58-jähriger Beifahrer wurden eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite die beiden Männer. Der Rettungsdienst brachte alle drei Schwerverletzten in Krankenhäuser. Jetzt ermittelt die Verkehrspolizei aus Heidenheim (Tel. 07321/97520) den genauen Unfallhergang. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt rund 50.000 Euro. Die Strecke war knapp zwei voll gesperrt. Nach knapp drei Stunden, als die Fahrbahn gereinigt war, konnte die Strecke wieder freigegeben werden.

