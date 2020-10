Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm/Ennepetal/Gevelsberg - Verkehrskontrollen

Schwelm/Ennepetal/Gevelsberg (ots)

Auch in der letzten Woche fand ein Sondereinsatz zur Bekämpfung der Hauptverkehrsunfallursachen statt. An örtlich wechselnden Kontrollstellen, hauptsächlich an Kindergärten oder in verkehrsberuhigten Bereichen, wurden insgesamt 17 Geschwindigkeitsüberschreitungen geahndet und sieben Anzeigen wegen der Nutzung eines Mobiltelefons gefertigt. Zusätzlich wurden Fahrzeuge auf ihre ordnungsgemäße Beleuchtung kontrolliert. Ein Pkw wurde einem örtlichen TÜV-Prüfer vorgestellt, da nicht eingetragene Teile verbaut waren.

