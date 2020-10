Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Nach Alkohol- und Drogenkonsum am Steuer

Gevelsberg (ots)

Am 19.10. gegen 20:00 Uhr meldeten Zeugen einen Fahrzeugführer, der seinen Pkw alkoholisiert führen soll. Polizeibeamte trafen den gemeldeten Pkw, geführt von einem 41-jährigen Ennepetaler, an der Kölner Straße an. Bei der Kontrolle vor Ort fielen sowohl ein Alkohol- als auch ein Drogen-Vortest positiv aus. Ein Arzt entnahm auf der Polizeiwache Blutproben. Die Polizisten fertigten eine Anzeige und untersagten dem Ennepetaler die Weiterfahrt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 0174/6310227

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell