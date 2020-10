Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 201011-2-pdnms Rabiater Ladendieb in der Holstengalerie in Neumünster

Neumünster (ots)

Am 10.10.2020 gegen 12.20 Uhr nahm ein 30 jähriger Mann zwei Hosen mit in eine Umkleidekabine im Geschäft Camp David in der Holstengalerie in Neumünster. Plötzlich roch es verbrannt und der 30 jährige Mann lief aus dem Geschäft. Angestellte bemerkten jetzt, dass nur noch eine Hose in der Umkleidekabine des Mannes lag, diese lag dort mit angesengter Diebstahlssicherung. Der Mann kam jedoch wenig später zurück, denn er hatte seinen Ausweis verloren. Als ihn jetzt ein Sicherheitsmann der Holstengalerie ansprach, wurde der 30 jährige Ladendieb aggressiv und verletzte den Sicherheitsmann an der Hand. Dieser musste im Anschluss mit dem Verdacht auf eine Handfraktur ins FEK Neumünster. Der Beschuldigte konnte von einer eingesetzten Funkstreifenwagenbesatzung vorläufig festgenommen werden. Den Festgenommenen erwartet jetzt eine Anzeige wegen Ladendiebstahls und Körperverletzung.

