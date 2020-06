Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Philippsburg - Beim Abbiegen Vorfahrt missachtet

Ein 86-jähriger VW-Fahrer war am Samstag gegen 11:00 Uhr auf der Landesstraße 555 zwischen Rheinsheim und Philippsburg unterwegs. Auf Höhe des Friedhofs bog er in die dortige Einmündung des Parkplatzes ein, ohne dabei auf den Gegenverkehr zu achten. In der Folge kollidierte der Autofahrer mit einem entgegenkommenden Fahrzeug, das von einem 38-Jährigen gelenkt wurde. Dieser versuchte zwar noch nach links auszuweichen, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Durch den Aufprall zog sich der 38-Jährige leichte Verletzungen zu und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.

