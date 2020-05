Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/Oberhausen: Radfahrer beschädigt Auto und flüchtet

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht nach einer Unfallflucht einen Fahrradfahrer. Der Mann ist am Donnerstag, gegen 17.15 Uhr, auf der Fernewaldstraße in Bottrop, in der Nähe der Halde Haniel, gegen einen geparkten schwarzen Seat gefahren und hat dabei etwa 1.000 Euro Schaden hinterlassen. Ein Zeuge konnte den Fahrradfahrer beobachten und ihn wie folgt beschreiben: 30 bis 40 Jahre, etwa 1,85m groß, schlank/sportlich, braune kurze Haare, spitze Nase, Schuhe mit roten Schnürsenkeln, kurze blaue Hose, blaues Adidas T-Shirt, rot/silberner Fahrradhelm, rot/grauer Rucksack. Der Fahrradfahrer fuhr in Richtung Oberhausen davon, deshalb wird auch in diesem Bereich nach ihm gesucht. Es gibt Hinweise, dass der Mann zur Unfallzeit möglicherweise betrunken war. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

