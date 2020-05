Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Radfahrer beschädigt Auto und begeht Unfallflucht

Recklinghausen (ots)

Die Polizei bittet Zeugen eines Unfalls auf der Cranger Straße in Recklinghausen-Hochlarmark, sich zu melden. Dort war am Donnerstag, 21. Mai, gegen 16.10 Uhr ein Radfahrer gegen den Wagen einer Recklinghäuserin (49) gefahren. Der Radfahrer fuhr weiter, ohne sich um den am Auto entstandenen Schaden zu kümmern. Der Mann wird wie folgt beschrieben: 70 bis 80 Jahre alt, dunkler Helm. Wer etwas beobachtet hat wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden: 08002361111

