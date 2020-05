Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Fahrradfahrer leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstagmittag befuhr ein 24-jähriger Essener mit seinem Fahrrad den Nierfeldweg, stoppte in Höhe einer Bushaltestelle am Alpin Center und wendete. Dabei übersah er einen ihm nachfolgenden 25-jährigen Fahrradfahrer aus Essen. Durch den Zusammenstoß kamen beide zu Sturz. Der 25-Jährige verletzte sich leicht und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Zusätzlich entstand ein Sachschaden in Höhe von 100 Euro.

