Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Störungsfreie Versammlungen am Kohlekraftwerk Datteln 4

Recklinghausen (ots)

Friedlich und störungsfrei verliefen drei Versammlungen am Mittwoch (20.05.) in Datteln. Rund 75 Teilnehmer versammelten sich ab 08.30 Uhr an drei verschiedenen Versammlungsorten rund um das Kohlekraftwerk Datteln 4. Gegen 12.00 Uhr waren alle Versammlungen beendet. In vier Fällen wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt (2 x unerlaubter Drohnenflug, Gleitschirmflug, Befahren des Leinenpfades durch Kfz). Im Rahmen einer Versammlung am Kanalufer wurde der Kanal im Bereich des Kraftwerks für etwa eine Stunde gesperrt.

Für Rückfragen: Tel. 0152 - 27782310

