Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Dienstag, in der Zeit von 15.10 bis 16.10 Uhr, fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs einen auf der Schützenstraße geparkten roten Toyota Yaris an und flüchtete. Am Toyota entstand 1000 Euro Sachschaden.

Dorsten

Der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs fuhr am Dienstag, in der Zeit von 6.40 bis 17.20 Uhr, auf der Händelstraße einen geparkten blauen Dacia Sandero an. Dabei entstand 2000 Euro Sachschaden. Der Verursacher flüchtete.

Recklinghausen:

Einen Sachschaden in Höhe von 2000 Euro hinterließ ein Unbekannter bei einer Unfallflucht auf einem Kundenparkplatz "Am Waldschlößchen". Ein geparkter, roter Mitsubishi Outlander war vorne links beschädigt, als der Fahrer nach 10.00 h zu seinem Auto zurückkam. Eine halbe Stunde vorher hatte er den Wagen unbeschädigt an dem Verbrauchermarkt abgestellt.

Hinweise erbitten die zuständigen Verkehrskommissariate in Gladbeck und Herten unter Tel. 0800/2361 111.

