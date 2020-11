Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Gerstetten - Dieb greift zu

Ein Unbekannter stahl am Montag einer Frau in einem Ortsteil von Gerstetten die Geldbörse aus der Jackentasche.

UlmUlm (ots)

Die 55-Jährige war von 14.15 Uhr bis 14.30 Uhr in einem Geschäft in Dettingen beim Einkaufen. Ihre Geldbörse hatte sie in ihrer Jackentasche. An der Kasse bemerkte die Frau, dass die Geldbörse weg war. Ein Dieb muss in einem unbemerkten Moment zugegriffen haben. Die Polizei aus Gerstetten (Tel. 07322/96530) hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie rät, sich vor Taschendieben zu schützen: Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten, Handy und Wertgegenstände immer in verschiedenen, verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen immer verschlossen auf der Körpervorderseite. Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit wie Sie benötigen.

+++1999107

Michael Otto / Holger Fink, Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell