Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200626 - 0631 Frankfurt-Westend: Festnahme nach Fahrraddiebstahl

Frankfurt (ots)

(fue) Zeugen beobachteten am Donnerstag, den 25. Juni 2020, gegen 14.50 Uhr, einen zunächst unbekannten Mann, der sich an einem Fahrrad zu schaffen machte. Das Fahrrad, ein KTM Elektrobike im Wert von rund 3.000 Euro, stand abgeschlossen in der Bockenheimer Landstraße, in Höhe der Hausnummer 23. Dem Dieb gelang es, das ummantelte Kettenschloss zu knacken und sich mit dem Rad zu entfernen. Er konnte jedoch von Polizeibeamten, die von den Zeugen gerufen wurden, noch in der Nähe der Tatörtlichkeit festgenommen werden.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 33-jährigen Albaner, der hier ohne festen Wohnsitz ist. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

