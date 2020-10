Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Versuchter PKW-Diebstahl

Zweibrücken (ots)

Am 20.10.2020, gegen 13.00 Uhr, wurde bei einem Autohaus in der Gewerbestraße festgestellt, dass versucht worden war einen weißen Nissan Qashqai zu entwenden. Hierbei wurde die Fahrertür beschädigt und ein Schaden von ca. 100 Euro verursacht. Die Tatzeit lässt sich nicht genau eingrenzen. Verdächtige Wahrnehmungen bitte an die Polizei Zweibrücken. | pizw

