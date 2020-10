Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigungen an PKW

Zweibrücken (ots)

Im Zeitraum vom 19.10.2020, 04.00 Uhr bis zum 20.10.2020, 10.30 Uhr, kam es in der Gutenbergstraße zu einer Sachbeschädigung. An einem silbernen BMW wurde die rechte Heckleuchte eingeschlagen. Dieser war hinter einem Mehrfamilienhaus zum Parken abgestellt. Schadenshöhe ca. 300 Euro.

Zu einer weiteren Beschädigung eines blauen Peugeot kam es in der Kirrberger Straße. Diese ereignete sich zwischen dem 17.10.2020, 15.00 Uhr und dem 18.10.2020, 14.30 Uhr. Hier wurde die Beifahrertür zerkratzt und ein Schaden in Höhe von 200 Euro verursacht. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Zweibrücken.| pizw

