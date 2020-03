Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Romance-Scammer enttarnt/Räuber überfällt Frau/Streit eskaliert/Angriff/Versuchter Einbruch in Kfz

Lüdenscheid (ots)

Ein so genannter Romance-Scammer hat versucht, eine Lüdenscheiderin zu betrügen. Seite Mitte Februar hatte sie Kontakt zu dem angeblichen Deutschen, der angeblich in Madrid lebt, aber nun angeblich nach einem Attentat schwer verletzt in einem Krankenhaus in Bagdad liegt. Die Kommunikation lief über Facebook und Hangouts. Der Mann gaukelte der Lüdenscheiderin vor, an einer Liebesbeziehung interessiert zu sein und bat seine Facebook-Bekanntschaft um einen Gefallen: Er habe seinen Kindern ein Paket geschickt, das vom Zoll festgehalten würde. Sie solle doch bitte mehrere Tausend Euro überweisen, damit das Paket weiter verschickt werden könne. Das tat die Frau allerdings nicht, sondern recherchierte und erstattete Anzeige.

Die Polizei warnt ausdrücklich vor diesen Betrügern, die als "Romance-Scammer" (romantische Betrüger) bekannt sind. Immer wieder erobern Unbekannte vom Ausland im Sturm deutsche Herzen. Schon nach Stunden oder Tagen sprechen sie von Heirat. Allerdings geraten sie, bevor es zum persönlichen Kontakt kommt, in eine angebliche Notlage. Der Phantasie sind bei diesen Lügengeschichten keine Grenzen gesetzt. Immer wieder lassen sich leider Opfer auf dieses Spiel ein und transferieren immer und immer wieder Geld auf ausländische Konten. Misstrauen ist daher angebracht und wer Liebe im Internet sucht, sollte spätestens, wenn Geldforderungen aufkommen, äußerst misstrauisch werden. Er oder sie sollte Angaben genau prüfen. Möglicherweise hilft schon eine simple Suche nach dem angeblichen Namen in einer Internet-Suchmaschine, einem Betrüger auf die Spur zu kommen. Wer bereits auf einen Romance-Scammer hereingefallen ist, sollte sich nicht schämen, sondern Anzeige erstatten.

Am Samstag gegen 20.25 Uhr wurde eine Frau im Bereich Goldene Ecke Opfer eines Raubüberfalls. Eine 34-jährige Geschädigte befand sich in Höhe Nr. 8, als ein unbekannter männlicher Täter ihr plötzlich die Handtasche entriss und in Richtung Altstadt flüchtete. Die Lüdenscheiderin wurde bei dem Raub glücklicherweise nicht verletzt. Täterbeschreibung: männlich, kräftige Statur, dunkel gekleidet, schwarze Mütze. Sachdienliche Hinweise zu dem Raubüberfall oder zum Täter nimmt die Polizei in Lüdenscheid entgegen.

Am gestrigen Sonntag, zur besten Kaffeezeit (15.20 Uhr), gerieten zwei Damen im Hausflur eines Mehrfamilienhauses am Kettenberg zunächst in verbale Streitigkeiten. Im weiteren Verlauf der Geschehnisse griffen sich die beiden Damen (44 und 35 Jahre) gegenseitig an und schubsten sich durch den Hausflur. Fazit und Siegerehrung: Zwei leicht verletzte Frauen, diverse ausgesprochene Beleidigungen und polizeiliche Ermittlungen gegen beide wegen Beleidigung und wechselseitig begangener Körperverletzung.

Am Sonntagmorgen gegen 1.20 Uhr wurden am Sauerfeld zwei junge Lüdenscheider (21 und 24 Jahre alt) unvermittelt von drei männlichen Tätern körperlich angegriffen. Die beiden Lüdenscheider wurden durch Faustschläge und Fußtritte so schwer verletzt, dass eine hinzugezogene Rettungswagenbesatzung die beiden vor Ort medizinisch versorgen musste. Die drei Täter, die nach dem Überfall geflüchtet waren, konnten im Rahmen der Fahndung angetroffen werden. Die drei 16, 18 und 18 Jahre alten Lüdenscheider müssen sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten müssen. Zur Motivlage gibt es noch keine Hinweise.

An der Weststraße versuchten unbekannte Täter in der Nacht zum Freitag einen blauen Ford Fiesta zu knacken. Sie beschädigten das Türschloss, gelangten aber nicht in Fahrzeuginnere. Es entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell