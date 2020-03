Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: "Bitte" um Zigaretten mit "Nachschlag"

Letmathe (ots)

Am Samstag gegen Mitternacht wurden die Polizisten zu einer Körperverletzung zur Hagener Straße gerufen. Hier war ein junger Mann in eine dortige Gaststätte gekommen und hatte um Zigaretten "gebeten". Da der Geschädigte dies verneinte, begleitete er den Mann noch nach draußen. Plötzlich packte der Beschuldigte den Geschädigten am Hals, würgte diesen und drückte ihn an eine dortige Hauswand. Der Tatverdächtige ließ vom 40-jährigen Opfer ab und flüchtete fußläufig in Richtung Polizeiwache. Dieser wurde leicht verletzt, die Ermittlungen aufgenommen.

Täterbeschreibung: - Ca. 1,75m groß, normale Statur, Drei-Tage-Bart, kurze blonde Haare - Schwarze Jacke, blaue Jeans, auffällige Halskette.

Hinweise bitte an die Polizei unter Tel. 02374/5029-0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell