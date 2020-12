Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Fahrraddiebstahl

Hersfeld/RotenburgHersfeld/Rotenburg (ots)

Bad Hersfeld - Unbekannte stahlen in der Nacht auf Donnerstag (17.12.) in der Gotzbertstraße ein BMX mit Anhänger. Das orangene E-Bike der Marke UDX stand in einem Carport vor einem Wohnhaus. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

