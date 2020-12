Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

FuldaFulda (ots)

Petersberg - Am Freitag (18.12.) kam es gegen 7.25 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht bei dem ein Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Ein bisher unbekannter Pkw befuhr den Geisaer Weg in Fahrtrichtung Bergstraße. Als der Fahrzeugführer nach rechts abbiegen wollte, missachtete er die Vorfahrt eines von links kommenden Motorrads. Der 18-jährige Motorradfahrer aus Petersberg musste stark abbremsen, um dem Pkw nicht aufzufahren und stürzte. Er fiel auf die linke Seite und rutschte einige Meter weiter gegen einen LKW, welcher im dortigen Baustellenbereich abgestellt war. Der 18-Jährige wurde leicht verletzt. An dem Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 300 EUR. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Fulda, Telefon:0661-105-2300/-2301.

Gefertigt: (Polizeistation Fulda - Felbinger, PHK)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Twitter: https://twitter.com/polizei_oh

Instagram: https://instagram.com/polizei_oh

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell