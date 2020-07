Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfall unter Alkoholeinfluss

Contwig (ots)

Am Dienstag, den 14.07.202, kam es auf dem Parkplatz am Contwiger Schwimmbad zu einem Verkehrsunfall. Ein PKW-Führer stieß beim Ausparken mit seinem Fahrzeug an die Stoßstange eines geparkten PKW und verursachte Sachschaden. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte beim 67-jährigen Unfallverursacher 1,69 Promille Alkohol in der Atemluft festgestellt werden. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs unter Alkoholeinfluss eingeleitet. | pizw

