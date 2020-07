Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit leichtverletztem Motorradfahrer

Pirmasens (ots)

Gestern, gegen 18:30 Uhr, befuhr ein 30jähriger Kia-Fahrer die Schäferstraße in Fahrtrichtung Landauer Straße. Die ampelgeregelte Kreuzung Höhstraße passierte er laut Zeugenaussagen bei "ROT". Zu diesem Zeitpunkt wollte ein 52jähriger Motorradfahrer mit seiner Suzuki aus der Höhstraße in die Kreuzung einfahren. Als er sah, dass der Kia trotz Rotlicht weiterfuhr, konnte er mittels Vollbremsung eine Kollision zwar verhindern, nicht jedoch einen Sturz. Hierbei verletzte er sich leicht und am Krad entstand ein Schaden in Höhe von circa 600 Euro. pips

