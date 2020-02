Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Personalratsvorsitzender der Polizei Unna in den Ruhestand verabschiedet

Nach 45 Jahren bei der Polizei ist der Erste Polizeihauptkommissar Wilhelm Kleimann am 31.01.2020 in den Ruhestand verabschiedet worden. Die emotionale Verabschiedung fand im Kreishaus statt. Der Einladung von Landrat Michael Makiolla, Leiter der Kreispolizeibehörde Unna, folgten neben Wilhelm Kleimann und dessen Familie auch der Abteilungsleiter der Polizei Peter Schwab, die Direktionsleiter der KPB Unna sowie viele weitere langjährige Weggefährten des bekennenden Schalke-Fans. Kleimann ist am 01.10.1974 der Polizei beigetreten. Nach der Ausbildung und Stationen in Mettmann, Dortmund und Selm stand im September 1991 die Versetzung zur KPB Unna an, wo er unter anderem auf der PW Kamen und Leitstelle im Einsatz war. Seit Dezember 2002 war er Vorsitzender des Personalrats der KPB Unna. Sein Nachfolger ist nun Polizeihauptkommissar Olaf Schneider-Rothe. Wilhelm Kleimann ist verheiratet und hat zwei Söhne sowie eine Tochter.

