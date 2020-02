Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Polizei nimmt 17-Jährigen fest: Richter erlässt Haftbefehl

Unna (ots)

Die Polizei hat am frühen Mittwochmorgen (05.02.2020) einen 17-jährigen Unnaer und eine 16-Jährige aus Hemer festgenommen, nachdem die beiden Jugendlichen gegen 03.20 Uhr von einer Zeugin dabei beobachtet wurden, wie sie den Versuch unternahmen, eine Scheibe eines Autohandels an der Kleistraße in Unna einzuschlagen und dort einzubrechen.

Aufgrund einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung und der Täterbeschreibungen wurden die beiden Jugendlichen in der näheren Umgebung von Einsatzkräften der Polizei angetroffen und vorläufig festgenommen.

Kriminalpolizeiliche Ermittlungen haben ergeben, dass der 17-jährige Unnaer dringend tatverdächtig ist, auch für den versuchten Einbruchsdiebstahl in eine Metzgerei am Massener Hellweg in Unna am frühen Montagmorgen (03.02.2020) verantwortlich gewesen zu sein. Ob ihm noch weitere Straftaten in jüngster Vergangenheit nachzuweisen sind, wird ermittelt.

Während die 16-Jährige aus Hemer am Mittwoch (05.02.2020) nach Einleitung eines Strafverfahrens aus dem Gewahrsam entlassen wurde, ist der bereits vorbestrafte 17-jährige Unnaer auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund einem Richter am Amtsgericht Unna vorgeführt wurden. Dieser erließ Haftbefehl. Der Jugendliche kommt in Untersuchungshaft.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna

Pressestelle

Christian Stein

Telefon: 02303-921 1152

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Kreispolizeibehörde Unna

Leitstelle

Telefon: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell