Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Nachmeldung Nr. 2 zum Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Dienstag, den 30.06.2020

Offenbach (ots)

Bereich Main-Kinzig

Polizei nimmt Verdächtigen vorläufig fest - Wächtersbach

(neu) Nach einem Vorfall mit noch unklarem Hintergrund am Dienstagabend, gegen 18.10 Uhr, in Wächtersbach hat die Polizei einen 52 Jahre alten Verdächtigen vorläufig festgenommen.

Der in Wächtersbach wohnende Mann soll nach Angaben von Zeugen gegen 18.10 Uhr im Bereich des Schlossparks ohne erkennbaren Anlass mehrere Schüsse in die Luft abgegeben haben. Dabei wurde niemand verletzt. Der Verdächtige wurde wenig später von einer Streife widerstandslos festgenommen und befindet sich seither in Polizeigewahrsam. Neben einer Schreckschusswaffe fanden die Beamten bei seiner Durchsuchung auch ein Messer. Drei Kinder, die sich im Bereich des Schlossparks aufgehalten hatten, wurden in die Obhut ihrer Eltern übergeben.

Die Staatsanwaltschaft Hanau hat die weiteren Ermittlungen übernommen und ordnete bei dem 52-Jährigen eine Blutentnahme sowie die Durchsuchung seiner Wohnung an. Weitere Einzelheiten zu dem Vorfall sind frühestens am Mittwoch zu erwarten.

Zeugen, die zu dem Vorfall sachdienliche Hinweise geben können, werden um Anruf bei der Kriminalpolizei in Hanau unter 06181 100-123 gebeten.

Offenbach, Pressestelle, 30.06.2020, Rudi Neu (Telefon: 0173 591 8868)

