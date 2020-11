Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Zeugen ziehen Autofahrer nach Verkehrsunfällen aus dem Verkehr

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Ein 52-Jähriger und sein 29-jähriger Sohn, handelten am Montag, 23. November 2020, ohne zu zögern, als sie gegen 22:25 Uhr auf einen Verkehrsunfall in der Thüringer Straße in Delmenhorst aufmerksam wurden.

Die Zeugen hörten zunächst einen lauten Knall und sahen daraufhin, dass sich der Fahrer eines roten Opels vom Verkehrsunfallort entfernen wollte.

Nach derzeitigem Kenntnisstand eilten die Männer daraufhin zum Fahrzeug. Der 29-Jährige stieg zu dem Fahrzeugführer in den Pkw und zog die Handbremse an, während der 52-Jährige die Fahrertür öffnete und den Fahrzeugführer zum Aussteigen bewegte, der seine Flucht anschließend zu Fuß fortsetzen wollte, sodass die Zeugen ihn bis zum Eintreffen der Polizeibeamten festhielten.

Im Rahmen der anschließenden Verkehrsunfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 28-jährige Mann aus Polen augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand. Da ein Atemalkoholtest nicht durchführbar war, wurde ihm von einem Arzt Blut entnommen.

Außerdem stellten die Beamten vier beschädigte Fahrzeuge fest. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens wurde auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Der rote Opel des 28-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein Abschleppunternehmen vom Unfallort entfernt.

Zudem stellten die Beamten die Fahrzeugschlüssel und den Führerschein des Mannes sicher und leiteten neben einem Ordnungswidrigkeitenverfahren Ermittlungsverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs und des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein.

Glücklicherweise blieben alle Personen unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Lorena Lemke

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell