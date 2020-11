Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Unfallflucht am 24.10.2020 in Koblenz, Polizei sucht Zeugen

KoblenzKoblenz (ots)

Der Fahrer eines Linienbusses war am Samstag, 24.10.2020, 17.57 Uhr, in der Hohenzollernstraße in Koblenz Richtung Hauptbahnhof unterwegs. Plötzlich fuhr ein silberfarbener Opel Zafira, von rechts aus der Hohenstaufenstraße kommend, in die Hohenzollernstraße ein. Der Busfahrer musste, um den drohenden Zusammenstoß zu verhindern, stark abbremsen. Durch diesen abrupten Vorgang fiel ein Kleinkind, 1 Jahr alt, aus einen ordnungsgemäß im Bus abgestellten Kinderwagen. Das Kind wurde zwecks Untersuchung in ein Koblenzer Krankenhaus eingeliefert, konnte dieses aber kurze Zeit später wieder verlassen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Koblenz 1, in Verbindung zu setzen, Telefon: 0261-1030.

