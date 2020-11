POL-PPKO: Sprinter brennt unter der Kurt-Schumacher-Brücke

Polizeipräsidium Koblenz

Am Sonntag, 01.11.2020, 23.25 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Koblenz 2, der Brand eines Sprinters gemeldet, der unterhalb der Kurt-Schumacher-Brücke geparkt war. Bei Eintreffen von Polizei und Berufsfeuerwehr brannte der Wagen lichterloh. Da der Transporter seit rund 14 Tagen auf dem Parkplatz der Straße "In der Fähre" abgestellt war, kann Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Hinweise bitte an 0261-1032911.

