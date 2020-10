Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Einbruch in Kiosk schlug fehl

KoblenzKoblenz (ots)

In der Nacht zum Freitag, 30.10.2020, 02.50 Uhr, versuchten Unbekannte in einen Kiosk in Koblenz, Büngertsweg, Ecke Deutschherrenstraße, einzubrechen. Diese wollten dort mit einem Gullydeckel eine Scheibe einschlagen, was jedoch misslang. Nach der Tat flüchteten drei vermutlich männliche Täter mit ihren Rädern vom Tatort. Hinweise bitte an die Kripo Koblenz, Telefon: 0261-1032690.

