Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Brand in Kleingartenanlage - Zeugen gesucht

Mainz (ots)

(Budenheim) Am Samstag, den 07.12.2019 gegen 21:25 Uhr brannte in der Kleingartensiedlung in der Ernst-Ludwig-Straße in Budenheim ein Gartenhäuschen aus bislang noch ungeklärter Ursache. Bei dem Brand kamen keine Personen zu Schaden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5000EUR. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird von einer Brandstiftung ausgegangen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Mainz unter: 06131-654210 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mainz

Polizeiführer vom Dienst

Tel.: 06131-65-3335



Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell