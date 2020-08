Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Hintere Fahrzeugseite beschädigt

Meppen (ots)

Gestern zwischen 16:40 und 18:00 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz einer Apotheke am Sophienplatz in Meppen. An einem dort geparkten Pkw wurde die hinteren Fahrzeugseite beschädigt. Am Pkw der Geschädigten entstand ein Sachschaden von circa 500 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Meppen, Tel. 05931/9490, zu melden.

