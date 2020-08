Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Räuberischer Diebstahl

Ludwigshafen (ots)

Zu einem Fall von räuberischem Diebstahl kam es am Montag (10.08.2020), gegen 13:30 Uhr, in einem Drogeriemarkt am Rathausplatz. Ein 34-Jähriger hatte versucht mehrere Flaschen Parfüm zu stehlen und war dabei von einem 44-jährigen Ladendetektiv erwischt worden. Dieser wollte den Dieb aufhalten und hielt ihn fest. Dagegen wehrte sich der 34-Jährige und es kam zu einem Handgemenge. Beide Männer wurden hierbei leicht verletzt. Der 34-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder aus dem Gewahrsam entlassen.

