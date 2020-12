POL-OH: Exhibitionist - Polizei sucht Zeugen

Polizeipräsidium Osthessen

Exhibitionist am Stausee in Schotten

Schotten - Am Freitag (18.12.), gegen 11:50 Uhr, ging eine 45-jährige Frau aus dem Vogelsbergkreis am Stausee Schotten spazieren. Sie lief von der Rainröder Seite in Richtung Hauptzufahrt. Kurz vor Ende der Staumauer wurde sie von einem ihr unbekannten Mann überholt. Dieser dreht sich plötzlich um, öffnete seine Hose und zeigte der Frau sein Genital. Das Opfer flüchtete in Richtung Parkplatz. Der Mann rannte ebenfalls davon und die Treppen an der Staumauer hinunter.

Die Geschädigte konnte folgende Personenbeschreibung gegenüber der Polizei angeben: Männlich, zwischen 25 und 30 Jahren alt, circa 180 cm bis 185 cm groß und hatte eine schlanke Figur. Zur Tatzeit war er mit einer Bluejeans, einer schwarzen Jacke sowie einer grauen Wollmütze bekleidet. Außerdem hatte er einen schwarzen Schal um Mund und Nase gewickelt und trug einen kleinen orangefarbenen Rucksack.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

