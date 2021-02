Polizei Bonn

POL-BN: Foto-Fahndung: Unbekannter setzte gestohlene Bankkarte ein - Wer kennt diesen Mann?

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Bonn (ots)

Durch die Veröffentlichung mehrerer Fotos, die einen bislang unbekannten Mann in dem Verkaufsraum einer Tankstelle zeigen, erhoffen sich die Ermittler des Kriminalkommissariats 35 der Bonner Polizei Hinweise zu seiner Identität.

Der Mann soll am 10.11.2020 Bargeld und zwei Bankkarten aus der Geldbörse eines Geschädigten entwendet haben. Eine der Karten setzte er dann in der Folge an einer Tankstelle in Endenich ein. Hierbei wurde der Verdächtige von einer Überwachungskamera aufgenommen.

Die Fotos werden nun auf richterlichen Beschluss veröffentlicht, da die bisherigen Ermittlungen nicht zur Identifizierung des Verdächtigen geführt haben.

Wer den Mann auf den Fotos kennt, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell