POL-BN: Bonns Polizeipräsident Frank Hoever mit Sessionsorden der Wäscherprinzessin ausgezeichnet

Bonn (ots)

Die Legende sagt: Nach dem zweiten Mal ist eine Veranstaltung im Rheinland Tradition. Nach fast 200 Jahren Karneval in Bonn-Beuel, muss in diesem Jahr eine Corona-Pause eingelegt werden. Seit 1958 regiert in Beuel zu Karneval die Wäscherprinzessin. In diesem Jahr hat - trotz Corona - Lena I. (Obliers) das Amt übernommen.

Als Zeichen der Verbundenheit mit den Jecken und Karnevalisten, hat Bonns Polizeipräsident Frank Hoever vor dem Beueler Rathaus (FOTO) den diesjährigen Sessionsorden der Beueler Wäscherinnen erhalten. Natürlich coronakonform - per Angel. Auch der Leiter der Wache Ramersdorf, Erster Polizeihauptkommissar Gerd Peter, bekam einen Orden.

Da in diesem Jahr der Beueler Rathaussturm ausfällt, musste sich Polizeipräsident Frank Hoever nicht zwischen der - von Amtswegen - notwendigen Verteidigung des Rathauses und der ihm als Bonner Jeck natürlich näherliegenden Übergabe des Stadtschlüssels an die Wäscherinnen entscheiden. Im kommenden Jahr werden die Karten dann hoffentlich neu gemischt. Dann wird es zwischen der Wäscherprinzessin und Polizeipräsident Hoever vielleicht doch noch zum "Duell" auf dem Balkon des Rathauses kommen.

