Cloppenburg - Diebstahl von Pkw-Kennzeichen

Zwischen Sonntag, 13. Dezember 2020, 17.30 Uhr und Montag, 14. Dezember 2020, 07.30 Uhr kam es auf einem Parkplatz in der Langen Straße zu einem Diebstahl. Ein bislang unbekannter Täter entwendete das Kennzeichenpaar CLP-MM 913, das zu einem weißen VW Arteon gehörte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cloppenburg - Corona-Verstöße

Am Montag, 14. Dezember 2020, wurde gegen 14.20 Uhr eine Bushaltestelle am Cappelner Damm überprüft. Hierbei wurden vier 16- und 17-jährige männliche und weibliche Personen festgestellt, die keine Mund-Nasen-Bedeckungen trugen. Gegen sie wurden entsprechende Bußgeldverfahren eingeleitet. Gegen 18.15 Uhr wurden ein 14- und ein 15-Jähriger in der Fußgängerzone/Lange Straße kontrolliert. Beide trugen keine Mund-Nasen-Bedeckungen. Gegen sie wurden entsprechende Bußgeldverfahren eingeleitet. In der Albert-Einstein-Straße stellten Polizisten eine vierköpfige Gruppe fest. Die !7- bis 21-Jähgen stammen aus unterschiedlichen Haushalten als Molbergen, Bakum und Emstek. Gegen sie wurden entsprechende Bußgeldverfahren eingeleitet.

