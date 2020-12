Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Damme - Einbruch in Keller

Zwischen Freitag, 11. Dezember 2020, 17.00 Uhr und Sonntag, 13. Dezember 2020, 19.30 Uhr kam es in der Großen Straße zu einem schweren Diebstahl. Ein bislang ungekannter Täter brach in ein Kellerabteil eines Wohnhauses ein. Nach bisherigen Erkenntnissen erlangte der Täter kein Diebesgut. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491-999360) entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

Zwischen Samstag, 12. Dezember 2020, 20.00 Uhr und Sonntag, 13. Dezember 2020, 08.30 Uhr kam es in der Driverstraße zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter besprühten eine dortige Schule mit Farbe. Der Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Vechta - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Montag, 14. Dezember 2020, kam es um 05.39 auf dem Mühlendamm zur Verkehrskontrolle eines 40-jährigen Pkw-Fahrers, der in Vechta wohnt. Im Rahmen der Überprüfungen ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol gefahren sein könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,43 Promille. Daher wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Holdorf - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Montag, 14. Dezember 2020, kam es um 07.50 Uhr am Kreisverkehr der Dinklager Straße zur Bundesstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 38-jähriger Pkw-Fahrer aus Damme wollte in den Kreisverkehr einfahren. Hierbei übersah er einen 20-jährigen Pkw-Fahrer aus Holdorf, der bereits im Kreisverkehr befand. Es kam zum Zusammenstoß, durch den der Holdorfer leicht verletzt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.

