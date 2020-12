Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/VechtaCloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl eines Bus-Kennzeichens

Zwischen Samstag, 12. Dezember 2020, 19.00 Uhr, und Montag, 14. Dezember 2020, 06.30 Uhr kam es am Pingel-Anton zu einem Diebstahl. Ein bislang unbekannter Täter entwendete das hintere Kennzeichen VEC-OM 150 eines Omnibusses. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Montag, 14. Dezember 2020, kam es gegen 07.45 Uhr an der Kreuzung des Bührener Rings und der Alten Friesoyther Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 55-jähriger Trecker-Fahrer samt Anhänger aus Niederlangen wollte vom Bührener Ring aus die Alte Friesoyther Straße überqueren. Hierbei übersah er eine 24-jährige Pkw-Fahrerin aus Cappeln, die den Bührener Ring in Richtung Cloppenburg befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, durch den die Cappelnerin leicht verletzt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

