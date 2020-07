Polizei Bonn

POL-BN: Raub auf Getränkemarkt in Bonn-Lannesdorf - Polizei fahndet nach zwei Tatverdächtigen

In den späten Nachmittagsstunden des 10.07.2020 kam es auf der Straße "Am Dinaswerk" in Lannesdorf zu einem Raub auf einen Getränkemarkt - die Polizei fahndet nach zwei flüchtigen Tatverdächtigen: Gegen 17:00 Uhr waren die beiden Unbekannten im Verkaufsraum des Marktes unterwegs und begaben sich in den Kassenbereich. Während einer der Männer in Höhe der Kasse stand, attackierte sein Begleiter die Kassiererin, indem er sie aus dem unmittelbaren Kassenbereich drängte und sie hierbei durch das Drücken eines Gegenstandes in den Bauchbereich bedrohte. Der zweite Täter griff in dieser Situation in die geöffnete Kasse - mit Bargeld in noch nicht abschließend bestimmten Umfang als Beute flüchtete das Duo dann über den Parkplatz des Geschäftes. Nach Zeugenangaben kletterten sie hier über eine Mauer und liefen weiter in Richtung Mehlem. Die von der Polizei eingeleiteten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Festnahme der beiden Räuber, zu denen derzeit folgende Beschreibungsmerkmale vorliegen:

1.Person: ca. 1,80m groß dunkle Augen schlankes Gesicht schlanke Statur dunkle Haare gelb-beiger Kapuzenpullover Turnschuhe schwarze/ dunkle Hose

2.Person: ca. 1,75m groß dunkle Haare schlanke Statur Käppi

Das zuständige KK 32 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem geschilderten Tatgeschehen gemacht haben oder Hinweise zur Identität / zum aktuellen Aufenthaltsort der beschriebenen Personen machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

