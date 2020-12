Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/VechtaCloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg- Verkehrsunfallflucht/ Zeugenaufruf

Am Dienstag, 08. Dezember 2020, zwischen 09.00 Uhr und 10.00 Uhr, kam es in der Mühlenstraße auf einem Parkplatz neben dem Medizinischen Versorgungszentrum zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen besteht der Verdacht, dass ein 61-jähriger PKW-Fahrer aus Lindern beim Einparken in einer Parklücke einen schwarzen Peugeot 108 beschädigte. Anschließend soll der 61-Jährige mit einem grauen Opel Mokka zunächst an einer anderen Stelle geparkt haben. Im weiteren Verlauf fuhr der 61-Jährige davon, ohne sich um die Regulierung des Schadens in Höhe von ca. 500 Euro gekümmert zu haben. Zeugen zur Verkehrsunfallflucht werden gebeten, sich mit der Polizei in Cloppenburg (Tel. 04471-18600) in Verbindung zu setzen.

Garrel/ Varrelbusch- Versuchter Einbruch in Lager

Zwischen Freitag, 11. Dezember 2020, 08.30 Uhr, und Samstag, 12. Dezember 2020, 16.30 Uhr, kam es in der Straße Witten zu einem versuchten Einbruch. Ein bislang unbekannter Täter versuchte die Tür eines Lagers aufzubrechen. Hierbei blieb es bei einem Versuch. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Garrel (Tel. 04474-939420) entgegen.

Essen (Oldenburg)- Schornsteinbrand

Am Sonntag, 13. Dezember 2020, gegen 16.20 Uhr, kam es in der Osteressener Straße bei einem dortigen älteren Landhaus zu einem Schornsteinbrand. Die freiwillige Feuerwehr Essen (Oldenburg) rückte mit mehreren Einsatzfahrzeugen und Einsatzkräften zur Brandörtlichkeit aus und löschte den Schornsteinbrand. Ein Rettungswagen rückte ebenfalls vorsorglich aus. Personen wurden nicht verletzt. Eine genaue Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Nach bisherigen Erkenntnissen ist vermutlich kein Gebäudeschaden entstanden.

Emstek- Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, 12. Dezember 2020, gegen 17.05 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 25-jährigen Fahrer eines Elektrorollers, welcher in Cloppenburg wohnhaft ist, in der Alte Bundesstraße. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 25-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zum Führen des Elektrorollers war. Diesem wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Nadine Luttmann, PKin

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell