Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Wilhelm-Haverkamp-Straße /Betrunkenen Autofahrer angehalten

Coesfeld (ots)

Direkt vor einem Streifenwagen fuhr ein 52-jähriger Nottulner am Sonntag gegen 19 Uhr auf der Wilhelm-Haverkamp-Straße von Senden in Richtung Habixbeck. Die Polizisten konnten beobachten, wie er den rechten Grünstreifen befuhr und auch auf dem für ihn linken Fahrstreifen in den Gegenverkehr geriet. An einer Rotlicht zeigenden Ampel bremste er so spät, dass er erst hinter der Haltelinie mit seinem Auto zum Stillstand kam. Bei der Kontrolle durch die eingesetzen Beamten konkretisierte sich der Verdacht, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

