Lohne- Kennzeichendiebstahl

Zwischen Samstag, 12. Dezember 2020, 21.00 Uhr, und Sonntag, 13. Dezember 2020, 14.00 Uhr, kam es in der Straße An der Kalvelage zu einem Diebstahl. Ein bislang unbekannter Täter entwendete das Kennzeichenpaar VEC-TZ 700 von einem Skoda Kamiq. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel. 04442-808460) entgegen.

Neuenkirchen-Vörden- Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Zwischen Samstag, 12. Dezember 2020, 14.00 Uhr, und Sonntag, 13. Dezember 2020, 14.00 Uhr, kam es in der Schützenstraße zu einem versuchten Einbruch. Ein bisher unbekannter Täter versuchte sich durch Aufhebeln der Eingangstüren Zutritt zu einem Wohnhaus zu verschaffen. Hierbei blieb es bei einem Versuch. Ein Eindringen fand nicht stand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Neuenkirchen-Vörden (Tel. 05493-913560) entgegen.

Lohne- Diebstahl von Dieselkraftstoff und Batterien

Am Samstag, 12. Dezember 2020, zwischen 01.00 Uhr und 04.00 Uhr, kam es in der Straße Krimpenforter Berg auf dem Gelände eines dortigen Kühlhaus-Centers zu Diebstählen. Bisher unbekannte Täter entwendeten mehrere Liter Dieselkraftstoff aus des Tanks von fünf Sattelzugmaschinen des Hersteller Volvo. Zudem wurde von einer weiteren Sattelzugmaschine die Batterien entwendet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Lohne (Tel. 04442-808460) in Verbindung zu setzen.

Vechta- Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag, 13. Dezember 2020, gegen 13.18 Uhr, wurde ein 18-jähriger PKW-Fahrer aus Dinklage in der Straße Alter Flugplatz kontrolliert. Bei der Kontrolle stellte die Beamten fest, dass der 18-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die 22-jährige Fahrzeughalter aus Vechta saß während der Kontrolle auf dem Beifahrersitz und ließ die Fahrt zu. Gegen beide Personen ist ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet worden. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Visbek- Fahren unter Drogeneinfluss

Am Sonntag, 13. Dezember 2020, gegen 19.25 Uhr, kontrollierten Polizeibeamten einen 31-jährigen PKW-Fahrer in der Straße Hagstedt. Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergab sich für die Beamten der Verdacht, dass der 31-Jährige unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte. Ein entsprechend durchgeführter Vortest bestätigte den Verdacht. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe sowie die Untersagung der Weiterfahrt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

