Polizei Bonn

POL-BN: Köln: Foto-Fahndung nach räuberischem Diebstahl im Kölner Hauptbahnhof

Bonn (ots)

Mit einem Bild aus einem Mobiltelefon fahndet die Polizei Köln nach einem jungen Mann. Ihm wird vorgeworfen, am Sonntag (20.10.2019) zusammen mit einem aus dem Senegal stammenden Komplizen (26) im Hauptbahnhof Köln einen räuberischen Ladendiebstahl begangen zu haben. Ein Sicherheitsmitarbeiter ertappte die beiden Diebe und folgte ihnen bis in den U-Bahn-Bereich. Dort packte er den Abgelichteten und hielt ihn fest. Mit einem gezielten Ellenbogenhieb gelang es dem 26-Jährigen, seinen Komplizen aus dem Griff des Ladendetektivs zu befreien. Als der Sicherheitsmitarbeiter zusammen mit einem Zeugen den Schläger packte, zerbrach der gesuchte Mann eine Glasflasche und bedrohte die Verfolger mit dem scharfkantigen Flaschenhals. Daraufhin gelang den beiden Tätern die Flucht.

Ergänzung Polizei Bonn: Im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Bezug in den Zuständigkeitsbereich der Bonner Polizei.

Das Fahndungsbild ist unter dem folgenden Link abrufbar:

https://url.nrw/f0037

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 51 der Kölner Polizei fragen:

Wer kennt den auf dem Fahndungsbild gezeigten Mann?

Wer kann Angaben zu seiner Identität oder seinem Aufenthaltsort machen?

Hinweise bitte an die Polizei Köln, Kriminalkommissariat 51, Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (he/rr)

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell