POL-BN: Jugendlicher mit Auto in Bad Godesberg unterwegs - Anhaltezeichen der Polizei missachtet

Bonn (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (10.02.2021) gegen 01 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung der Wache Godesberg ein schwarzer VW Golf auf der Mainzer Straße auf. Der Wagen war mit drei Personen besetzt. Die Beamten entschlossen sich das Fahrzeug zu kontrollieren. Nach Anhaltezeichen des Funkstreifenwagens verlangsamte der Fahrer des VW zunächst seine Fahrt, um dann im nächsten Moment stark zu beschleunigen. Er setzte seine Fahrt über die Konstantinstraße, den Kapellenweg und die Mendelssohnstraße fort und schaltete kurzeitig sogar das Licht aus. Auf Höhe der Mendelssohnstraße stoppte der Fahrer das Auto am Ende eines Stichweges und fuhr dabei gegen einen Gartenzaun, der dadurch leicht beschädigt wurde. Die drei Insassen stiegen aus und flüchteten, konnten aber nach kurzer Nacheile von den Polizeibeamten gestellt werden. Unglaublich aber wahr - der Fahrzeugführer war erst 15 Jahre alt. Bei seiner Spritztour wurde er von einer 17-Jährigen und einem 18-Jährigen begleitet. Die Jugendlichen wurden auf die Wache an der Zeppelinstraße gebracht. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem VW Golf um einen Wagen aus dem familiären Umfeld des 15-Jährigen handelt. Die Jugendlichen wurden nach ihrer Anhörung in die Obhut ihrer Eltern übergeben. Das zuständige Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei führt nun die weitergehenden Ermittlungen gegen den 15-Jährigen, u.a. wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht.

