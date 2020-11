BPOL NRW: Bundespolizei beschlagnahmt Heroin - Drogenschmuggler wird heute dem Haftrichter vorgeführt

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Bundespolizei beschlagnahmt Heroin - Drogenschmuggler wird heute dem Haftrichter vorgeführt

Aachen

Die Bundespolizei hat am Donnertagmorgen 3 Drogenschmuggler festgenommen und über 160 Gramm Heroin und kleinere Mengen Kokain sowie einen Taser (Elektroimpulsgerät ohne Prüfzeichen) beschlagnahmt. Die Beamten beobachteten das Fahrzeug mit drei Männern auf Höhe des Rastplatzes Toresberg, in der Nähe des Aachener Autobahnkreuzes und versuchten es mittels Zeichen anzuhalten. Auf die Anhaltezeichen reagierte der Fahrer zunächst nicht, sondern ein Fenster auf der Beifahrerseite öffnete sich und mehrere in Folie gepackte Substanzen wurden nacheinander aus dem Fahrzeug geschmissen. Die Beamten schalteten sofort ihr Blaulicht und Martinshorn ein und hielten das Fahrzeug auf den Seitenstreifen an. Da der Verdacht des Drogenschmuggels bestand, wurden die 3 Männer festgenommen. Bei einer Absuche der Autobahn, unter Mithilfe der Autobahnpolizei Broichweiden, wurden die über 160 Gramm Heroin und ein Päckchen mit Kokain aufgefunden. Bei der Durchsuchung der Männer und des Fahrzeuges fand man zudem noch weitere kleinere Mengen an Betäubungsmitteln und einen Taser. Bei den Festgenommenen handelt es sich um einen 51-jährigen Deutschen, der bereits einschlägig polizeibekannt war. Er hatte das Tatfahrzeug ohne Führerschein geführt. Gegen ihn bestand eine behördliche Führerscheinsperre des Amtsgerichts Düsseldorf. Bei seinen beiden Mitfahrern handelte es sich um einen 23-jährigen Iraner und einen 26-jährigen Afghanen. Beide sind als Asylbewerber in Deutschland registriert, aber seit längerer Zeit untergetaucht. Gegen beide Personen laufen mehrere Ermittlungsverfahren deutscher Behörden wegen diverser Verstöße. Die drei Männer wurden im Anschluss der Absuchmaßnahmen auf der Autobahn zur Wache der Bundespolizei in Eschweiler verbracht. Gegen sie wurden Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, Waffengesetz und Aufenthaltsgesetz eingeleitet. Zudem wurde der Fahrer wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt. Zuständigkeitshalber sind die Personen mit den beschlagnahmten Gegenständen an die Zollfahndung Aachen übergeben worden, die die weiteren Ermittlungen übernommen hat.

Nach weiterführenden Ermittlungen wird heute der 23-jährige Iraner dem Haftrichter beim Amtsgericht Aachen vorgeführt. Der 51-jährige Deutsche und der 26-jährige Afghane wurden auf freien Fuß gesetzt. Der Afghane bekam die Auflage sich beim zuständigen Ausländeramt zu melden.

