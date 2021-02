Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Brand in Reihenhaus - Pressemeldung Nr. 1

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitag gegen 16.20 Uhr kam es in einem Reihenendhaus im Melissenweg zu einem Brand. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand das Haus in Vollbrand, Personen wurden nicht verletzt. Derzeit sind die Feuerwehren aus Schriesheim, Altenbach und Dossenheim zur Brandbekämpfung vor Ort. Aufgrund des schwarzen Rauchs war die B 3 kurzzeitig gesperrt worden.

