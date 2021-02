Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: 82-jähriger Mann bei Geldwechseltrick bestohlen - Zeugen gesucht

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Opfer eines Trickbetrügers wurde ein 82-jähriger Mann am Freitag um 12.45 Uhr vor einem Mehrfamilienhaus am Kornmarkt. Der Mann wurde dort von einem Unbekannten höflich angesprochen und gebeten, eine 2-Euro-Münze zu wechseln, da er telefonieren müsse. Während des Wechselvorgangs griff der Täter unbemerkt in die Geldbörse und entwendete zunächst unbemerkt Scheingeld von über hundert Euro. Kurze Zeit später bemerkte der 82-Jährige den Diebstahl, der Täter hatte sich aber bereits in Richtung Obere Badstraße/Friedrichstraße entfernt.

Täterbeschreibung: Mann, ca. 40 Jahre alt und ca. 1,80 cm groß, kräftige Statur, kurze blonde/graue Haare. Er sprach Deutsch mit vermutlich osteuropäischem Akzent. Zur Bekleidung konnte der Geschädigte keine Angaben machen.

Eine nach Bekanntwerden eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Telefon 06271/92100 bei der Polizei in Eberbach zu melden.

