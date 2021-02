Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis: 76-jähriger Mann fällt auf Trickdieb herein - Polizei sucht Zeugen

Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochvormittag wurde ein 76-jähriger Mann in Rauenberg Opfer eines trickreichen Diebs. Der Senior wurde auf dem Parkplatz eines Lebensmittel-Discounters in der Straße "Fränkenäcker" von einem Unbekannten angesprochen, ob er Geld wechseln könne. Der 76-Jährige nahm seine Geldbörse zur Hand und wechselte dem Unbekannten zwei Ein-Euro-Münzen. Später bemerkte er, dass der unbekannte Mann beim Wechselvorgang offenbar unbemerkt mehrere Geldscheine aus dessen Geldbörse entnommen hatte.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

- ca. 60 Jahre alt - ca. 168 bis 170 cm groß - normale Figur - dunkle Haare - sprach gutes Deutsch mit hiesigem Dialekt

Zeugen, denen die beschriebene Person aufgefallen ist oder die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 zu melden.

