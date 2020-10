Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Mutmaßlicher Dieb gestellt

Kehl (ots)

Die Beamten der Kriminalpolizei Offenburg ermitteln seit dem späten Mittwochabend gegen einen 40 Jahre alten Mann. Der Gast einer Bar in der Rheinstraße soll nach derzeitigem Sachstand gegen 23.30 Uhr in einem vermeintlich unbeobachteten Moment die Geldbörse eines Mitarbeiters an sich genommen und anschließend die Herrentoilette aufgesucht haben. Dort soll er das Bargeld entnommen und letztlich versucht haben, das Lokal zu verlassen. Ein aufmerksamerer Zeuge wurde jedoch auf das kriminelle Treiben aufmerksam und verständigte einen Mitarbeiter. Letzterem gelang es schließlich unter Gegenwehr, den 40-Jährigen zu überwältigen und bis zum Eintreffen der Polizei unter Kontrolle zu halten. Gegen den mutmaßlichen Langfinger wird nun wegen räuberischen Diebstahls ermittelt.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211 211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell