Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hausach - Zeugenaufruf nach gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr

Hausach (ots)

Ein Unbekannter hat in der Hechtsbergstraße ersten Erkenntnissen zufolge eine Schachtabdeckung aus der Verankerung genommen, diese um 180-Grad gedreht und wieder eingesetzt. Am Mittwochmorgen gegen 07:00 Uhr fuhr ein 46-jähriger Rollerfahrer die Straße entlang und blieb mit dem Vorderrad an dem instabilen Gullydeckel hängen, weshalb er stürzte. Der Rollerfahrer zog sich hierbei Verletzungen zu und wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Die ermittelnden Beamten des Polizeireviers Haslach nehmen unter der Telefonnummer 07832 975920 Zeugenhinweise entgegen.

