Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Verkehrsunfall mit E-Bike

Lahr (ots)

Ein 82-jähriger Fahrradfahrer war am Mittwoch gegen 14:30 Uhr mit seinem E-Bike auf der Dinglinger Hauptstraße unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen soll er die Straßenseite gewechselt haben und an der Bordsteinkante hängen geblieben sein. Hierdurch kam der Radler zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Senior wurde zur weiteren Untersuchung mit einem Rettungswagen in ein örtliches Klinikum verbracht. /eb

