(BC) Schemmerhofen - Holz weg

Die Mühe eines Mannes aus Schemmerhofen hat sich zu Wochenbeginn ein Dieb zunutze gemacht.

Der Bewohner eines Hauses in Ingerkingen will seinen Balkon verschönern. Deshalb hatte er 16 Balkonbretter zum Streichen vorbereitet. Er legte sie in seinem Schuppen an der Biberacher Straße sorgfältig aus. Am Dienstag bemerkte er dann, dass jemand die Balkonbretter gestohlen hat. Der Dieb konnte den offenen Schuppen ohne Mühe betreten, denn auch das Grundstück ist frei zugänglich. Die Polizei Laupheim (Tel. 07392/96300) ermittelt jetzt wegen des Diestahls und sucht Täter und Beute.

Hinweis der Polizei: Diebe nutzen jede Gelegenheit. Und sie suchen nicht nur hochwertige Beute. In manchen Fällen ist der materielle Schaden eher gering, der Ärger aber trotzdem groß. Wie man sich gegen Diebstahl schützen kann, darüber informiert die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei-beratung.de.

